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12:52 (мск), источник: Kazinform

Трех девочек сбила на светофоре женщина в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая на машине проехала на красный сигнал светофора и сбила трех девочек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

ДТП произошло 28 марта в 19.07 на перекрестке улиц Абая-Пушкина.

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«Водитель автомашины марки “Honda”, 38-летняя женщина, двигаясь в западном направлении города, проехала перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. В это время три девочки 15−16 лет переходили дорогу на зеленый сигнал светофора», — рассказали о случившемся в пресс-службе ДВД региона.

Все три девочки были доставлены в приемный покой больницы. Одна госпитализирована в травматологическое отделение, две после полученной медпомощи отпущены домой.

По сообщению пресс-службы ДВД Акмолинской области, водитель была трезвая. На сегодняшний день по факту наезда возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.

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 Трех девочек сбила на светофоре женщина в Кокшетау
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