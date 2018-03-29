Трех девочек сбила на светофоре женщина в Кокшетау

ДТП произошло 28 марта в 19.07 на перекрестке улиц Абая-Пушкина.

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«Водитель автомашины марки “Honda”, 38-летняя женщина, двигаясь в западном направлении города, проехала перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. В это время три девочки 15−16 лет переходили дорогу на зеленый сигнал светофора», — рассказали о случившемся в пресс-службе ДВД региона.

Все три девочки были доставлены в приемный покой больницы. Одна госпитализирована в травматологическое отделение, две после полученной медпомощи отпущены домой.