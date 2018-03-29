Трех девочек сбила на светофоре женщина в Кокшетау

ДТП произошло 28 марта в 19.07 на перекрестке улиц Абая-Пушкина.
«Водитель автомашины марки “Honda”, 38-летняя женщина, двигаясь в западном направлении города, проехала перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. В это время три девочки 15−16 лет переходили дорогу на зеленый сигнал светофора», — рассказали о случившемся в пресс-службе ДВД региона.
Все три девочки были доставлены в приемный покой больницы. Одна госпитализирована в травматологическое отделение, две после полученной медпомощи отпущены домой.
По сообщению пресс-службы ДВД Акмолинской области, водитель была трезвая. На сегодняшний день по факту наезда возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.
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