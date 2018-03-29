Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Джанабаева рассказала, почему скрывает сыновей Меладзе
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Установлена причина пожара в ЮУрГУ

В МЧС прокомментировали ЧП в Южно-Уральском госуниверситете, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По предварительным данным, причиной задымления в восточном крыле здания стал коротнувший электродвигатель на вентиляции цокольного этажа. До приезда пожарных все 150 человек, находившиеся в помещениях, эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Сейчас все помещения, куда успел проникнуть дым, проветриваются.

Напомним, инцидент произошел сегодня около 11 утра. Увидев задымление, находившиеся в восточном и западном крыле сотрудники и студенты вуза, быстро покинули здание и вызвали пожарных.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 21 погиб, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП
Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
СМИ: губернатор Кузбасса уйдет с поста в ближайшие месяцы
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Правительству не понравился закон о патриотическом воспитании
Россияне стали меньше ценить порядочность
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь