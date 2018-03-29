Установлена причина пожара в ЮУрГУ

По предварительным данным, причиной задымления в восточном крыле здания стал коротнувший электродвигатель на вентиляции цокольного этажа. До приезда пожарных все 150 человек, находившиеся в помещениях, эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Сейчас все помещения, куда успел проникнуть дым, проветриваются.