Установлена причина пожара в ЮУрГУ
В МЧС прокомментировали ЧП в
В МЧС прокомментировали ЧП в
По предварительным данным, причиной задымления в восточном крыле здания стал коротнувший электродвигатель на вентиляции цокольного этажа. До приезда пожарных все 150 человек, находившиеся в помещениях, эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Сейчас все помещения, куда успел проникнуть дым, проветриваются.
Напомним, инцидент произошел сегодня около 11 утра. Увидев задымление, находившиеся в восточном и западном крыле сотрудники и студенты вуза, быстро покинули здание и вызвали пожарных.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.