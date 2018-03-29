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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде машина сбила пенсионерку

В среду, 28 марта, на улице маршала Борзова в Калининграде водитель автомобиля КИА в районе дома № 93а не успел затормозить перед появившейся на дороге пожилой женщиной.

В результате 74-летняя горожанка получила телесные повреждения.

Как сообщили в полиции, пенсионерка пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте.

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