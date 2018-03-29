У двоих детей из Кагула обнаружили гепатит А

Подозрения на вирус еще у пятерых госпитализованных детей и двоих взрослых. Четверо заболевших детей — братья.

Последний раз гепатит А регистрировали в нашей стране осенью прошлого года в Кантемирском районе. Среди 12-и заболевших было шестеро детей.