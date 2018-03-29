У двоих детей из Кагула обнаружили гепатит А
В Кагульском районе обнаружены два случая гепатита А. Оба у детей из села Тартаул де Салчие.
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В Кагульском районе обнаружены два случая гепатита А. Оба у детей из села Тартаул де Салчие.
Подозрения на вирус еще у пятерых госпитализованных детей и двоих взрослых. Четверо заболевших детей — братья.
В Кагуле у двоих детей обнаружили гепатит А, ещё 7 человек госпитализированы с подозрением.
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