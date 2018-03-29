В Миассе накрыли ОПГ: местную чиновницу и депутата подозревают в махинациях при покупке помещения для детсада

По данным источника «ФедералПресс» в собрании депутатов, в настоящее время идут обыски в управлениях образования и имущественных и земельных отношений.

Как пишет СКР, дело связано с покупкой помещения для детского сада. По данным следствия, в 2017 году подозреваемые сговорились и за счет бюджетных средств приобрели здание по завышенной стоимости. Сделка была совершена на основании фиктивной экспертной оценки. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.