В Миассе накрыли ОПГ: местную чиновницу и депутата подозревают в махинациях при покупке помещения для детсада
МИАСС, 29 марта, ФедералПресс. Начальница отдела дошкольного образования администрации Миасса Татьяна Биева, депутат городского собрания депутатов, эксперт и местный житель стали фигурантами уголовного дела о взятке на 8 миллионов рублей (статья 290 УК РФ), сообщает
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