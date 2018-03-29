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11:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Миассе накрыли ОПГ: местную чиновницу и депутата подозревают в махинациях при покупке помещения для детсада

МИАСС, 29 марта, ФедералПресс. Начальница отдела дошкольного образования администрации Миасса Татьяна Биева, депутат городского собрания депутатов, эксперт и местный житель стали фигурантами уголовного дела о взятке на 8 миллионов рублей (статья 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным источника «ФедералПресс» в собрании депутатов, в настоящее время идут обыски в управлениях образования и имущественных и земельных отношений.

Как пишет СКР, дело связано с покупкой помещения для детского сада. По данным следствия, в 2017 году подозреваемые сговорились и за счет бюджетных средств приобрели здание по завышенной стоимости. Сделка была совершена на основании фиктивной экспертной оценки. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Напомним, что утром 15 марта в Челябинске задержали бывшего чиновника местного комитета по земельным отношениям Дениса Перевалова. Он проходит по делу о незаконном выделении земли в поселке Сыростан.

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