​Двое полицейских в Краснодаре задержаны при получении взятки

Источник: Югополис

По информации пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю, дознаватель полиции проводил проверку по заявлению о стрельбе из травматического пистолета, произошедшей во время конфликта соседей.

Полицейский по поручению заместителя начальника отдела в ходе встречи сообщил лицу, на которого указал заявитель, что против стрелявшего не будут возбуждать уголовное дело, если получат взятку в 300 тысяч рублей. Затем ее сумма была снижена до 100 тысяч рублей.

21 марта полицейские были задержаны силовиками, в настоящее время они находятся под стражей.