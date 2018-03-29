Двое полицейских в Краснодаре задержаны при получении взятки
Открыто уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела дознания и его подчиненного.
Открыто уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела дознания и его подчиненного.
По информации
Полицейский по поручению заместителя начальника отдела в ходе встречи сообщил лицу, на которого указал заявитель, что против стрелявшего не будут возбуждать уголовное дело, если получат взятку в 300 тысяч рублей. Затем ее сумма была снижена до 100 тысяч рублей.
21 марта полицейские были задержаны силовиками, в настоящее время они находятся под стражей.
По результатам служебной проверки принято решение об увольнении полицейских из органов внутренних дел, как сообщает
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