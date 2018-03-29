В Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции
Это уже вторая авария на этой АЭС за последние дни, предыдущий инцидент произошел 25 марта.
Это уже вторая авария на этой АЭС за последние дни, предыдущий инцидент произошел 25 марта.
КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. На атомной электростанции в румынском городе Чернаводэ произошла аварийная остановка второго реактора. Это уже второе ЧП за последние дни после 25 марта, когда на АЭС также произошла авария.
О причинах случившегося пока не сообщается. Известно, что реактор был остановлен для экстренного ремонта.
По поступающей информации, авария произошла в «неядерной» части реактора, заявила румынская госкомпания Nuclearelectrica, которая работает в сфере ядерной энергетики.
«Специалисты расследуют этот случай и будут проведены все необходимые работы для того, чтобы как можно скорее вернуть станцию в строй. Не существует никакой связи между падением мощности на реакторе № 2 от 25 марта и нынешней аварийной остановкой», — заявили на предприятии.
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