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16:25 (мск), источник: Sputnik.md

В Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции

Это уже вторая авария на этой АЭС за последние дни, предыдущий инцидент произошел 25 марта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. На атомной электростанции в румынском городе Чернаводэ произошла аварийная остановка второго реактора. Это уже второе ЧП за последние дни после 25 марта, когда на АЭС также произошла авария.

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О причинах случившегося пока не сообщается. Известно, что реактор был остановлен для экстренного ремонта.

По поступающей информации, авария произошла в «неядерной» части реактора, заявила румынская госкомпания Nuclearelectrica, которая работает в сфере ядерной энергетики.

«Специалисты расследуют этот случай и будут проведены все необходимые работы для того, чтобы как можно скорее вернуть станцию в строй. Не существует никакой связи между падением мощности на реакторе № 2 от 25 марта и нынешней аварийной остановкой», — заявили на предприятии.

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