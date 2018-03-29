В Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. На атомной электростанции в румынском городе Чернаводэ произошла аварийная остановка второго реактора. Это уже второе ЧП за последние дни после 25 марта, когда на АЭС также произошла авария.

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О причинах случившегося пока не сообщается. Известно, что реактор был остановлен для экстренного ремонта.

По поступающей информации, авария произошла в «неядерной» части реактора, заявила румынская госкомпания Nuclearelectrica, которая работает в сфере ядерной энергетики.