В торговом центре Екатеринбурга объявлена пожарная тревога и эвакуация
Торговые центры Екатеринбурга начали тренировки по эвакуации посетителей. Как сообщили ЕАН очевидцы, только что прошла массовая эвакуация персонала и посетителей из ТЦ «Аида» в микрорайоне Пионерский поселок.
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