В торговом центре Екатеринбурга объявлена пожарная тревога и эвакуация

«Было объявление о пожарной тревоге и срочной эвакуации. Мне даже не дали рассчитаться на кассе, пришлось бросить товар и бежать. Весь торговый центр, благо он небольшой, эвакуировали буквально за 10 минут. Лифты и эскалаторы отключили, выходили на улицу по лестницам и неработающему полотну эскалатора», — рассказала одна из покупательниц.