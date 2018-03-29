Сибиряк распространял наркотики, пропитывая ими лепестки роз

Житель Левобережья Новосибирска покупал наркотики и распространял их в Ленинском районе города через
— У себя дома 30-летний мужчина пропитывал наркотическим средством сушеные лепестки роз, расфасовывал их в полимерные свертки или упаковки от чайных пакетиков. О местоположении тайников он уведомлял своих клиентов через
Преступным бизнесом сибиряк занимался с начала января по конец марта 2017 года. Деньги покупатели переводили ему на электронный кошелек и банковские карты, оформленные на других людей.
Во время задержания у мужчины изъяли синтетический наркотик массой чуть более 8 грамм, а во время обысков у него дома и осмотра уже сделанных
Задержанный был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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