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11:12 (мск), источник: Фонтанка

Жителям горевшего дома на Коломяжском разрешили вернуться в квартиры

Отопление и воду дали в квартиры многоэтажки на севере Петербурга, где накануне горела проводка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Приморского района 29 марта, в девятой и десятой парадной второго корпуса дома № 15 на Коломяжском проспекте работает следствие. Как только следователи закончат осмотр, жилищники начнут восстанавливать сгоревшую проводку. Пока электричества в квартирах нет. Воду и отопление вернули, газоснабжением дом не оборудован. Собственникам разрешили переселиться из временного жилья к себе домой. Сколько человек воспользовались приглашением, чиновники не уточнили.

Напомним, накануне в высотке на Коломяжском загорелась изоляция кабеля — 100 погонных метров. В общей сложности было эвакуировано 70 человек. Из-за того, что в здании выключили свет, воду и отопление, людям пришлось ночевать у родственников и в квартирах маневренного фонда. Одного из жильцов госпитализировали с острым отравлением дымом.

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