Жителям горевшего дома на Коломяжском разрешили вернуться в квартиры

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Приморского района 29 марта, в девятой и десятой парадной второго корпуса дома № 15 на Коломяжском проспекте работает следствие. Как только следователи закончат осмотр, жилищники начнут восстанавливать сгоревшую проводку. Пока электричества в квартирах нет. Воду и отопление вернули, газоснабжением дом не оборудован. Собственникам разрешили переселиться из временного жилья к себе домой. Сколько человек воспользовались приглашением, чиновники не уточнили.