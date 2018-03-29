Жителям горевшего дома на Коломяжском разрешили вернуться в квартиры
Отопление и воду дали в квартиры многоэтажки на севере Петербурга, где накануне горела проводка.
Отопление и воду дали в квартиры многоэтажки на севере Петербурга, где накануне горела проводка.
Как рассказали «Фонтанке» в администрации Приморского района 29 марта, в девятой и десятой парадной второго корпуса дома № 15 на Коломяжском проспекте работает следствие. Как только следователи закончат осмотр, жилищники начнут восстанавливать сгоревшую проводку. Пока электричества в квартирах нет. Воду и отопление вернули, газоснабжением дом не оборудован. Собственникам разрешили переселиться из временного жилья к себе домой. Сколько человек воспользовались приглашением, чиновники не уточнили.
Напомним, накануне в высотке на Коломяжском загорелась изоляция кабеля — 100 погонных метров. В общей сложности было эвакуировано 70 человек.
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