На Балтийский завод вызывали МЧС: сварку приняли за пожар
Столб дыма с Васильевского острова встревожил горожан утром 29 марта. Очевидцы предположили, что горит Балтийский судостроительный завод, и набрали телефон «01».
Столб дыма с Васильевского острова встревожил горожан утром 29 марта. Очевидцы предположили, что горит Балтийский судостроительный завод, и набрали телефон «01».
Как рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС, пожарных вызвали ко второму корпусу 26-го дома по Косой линии. Приехав на место предполагаемого возгорания, огнеборцы обнаружили сварщиков, выполнявших свои обязанности. Обильный дым сопровождал процесс работы и не представлял опасности.
Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибло 64 человека, петербуржцы начали видеть пожары даже там, где их нет.
Впрочем, сегодняшнее утро в Северной столице началось с реального возгорания в Ленинградском доме торговли. Пламя тушили на втором этаже. Из здания эвакуировали 60 человек.
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