На Балтийский завод вызывали МЧС: сварку приняли за пожар

Как рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС, пожарных вызвали ко второму корпусу 26-го дома по Косой линии. Приехав на место предполагаемого возгорания, огнеборцы обнаружили сварщиков, выполнявших свои обязанности. Обильный дым сопровождал процесс работы и не представлял опасности.

Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибло 64 человека, петербуржцы начали видеть пожары даже там, где их нет.