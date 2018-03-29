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11:13 (мск), источник: Фонтанка

На Балтийский завод вызывали МЧС: сварку приняли за пожар

Столб дыма с Васильевского острова встревожил горожан утром 29 марта. Очевидцы предположили, что горит Балтийский судостроительный завод, и набрали телефон «01».

Как рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС, пожарных вызвали ко второму корпусу 26-го дома по Косой линии. Приехав на место предполагаемого возгорания, огнеборцы обнаружили сварщиков, выполнявших свои обязанности. Обильный дым сопровождал процесс работы и не представлял опасности.

Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибло 64 человека, петербуржцы начали видеть пожары даже там, где их нет.

Впрочем, сегодняшнее утро в Северной столице началось с реального возгорания в Ленинградском доме торговли. Пламя тушили на втором этаже. Из здания эвакуировали 60 человек.

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