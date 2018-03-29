Пенсионерка погибла на пожаре в Большеболдинском районе
По факту проводится доследственная проверка.
По факту проводится доследственная проверка.
Тело 60-летней женщины обнаружено сотрудниками МЧС после тушения пожара в доме в с. Черновского Большеболдинского района 28 марта. Об этом сообщает
По факту организована доследственная проверка.
Повреждений криминального характера на трупе женщины не обнаружено. Назначена
Следователи не исключают, что пожар мог произойти
Установлено, что накануне в гостях у погибшей находились односельчане, с которыми она распивала спиртное. Пенсионерка курила.
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