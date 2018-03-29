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11:19 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пенсионерка погибла на пожаре в Большеболдинском районе

По факту проводится доследственная проверка.

Тело 60-летней женщины обнаружено сотрудниками МЧС после тушения пожара в доме в с. Черновского Большеболдинского района 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По факту организована доследственная проверка.

Повреждений криминального характера на трупе женщины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в кухне.

Установлено, что накануне в гостях у погибшей находились односельчане, с которыми она распивала спиртное. Пенсионерка курила.

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