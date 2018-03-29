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11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске разоблачили преступную группу, занимавшуюся аферами с маткапиталом

Общая сумма причиненного ими ущерба — более 35 млн.

Более 80 эпизодов афер с материнским капиталом на общую сумму более 35 миллионов рублей удалось выяснить омским следователям. По их версии, в преступную группу входили Наталья и Денис Бережные, Юрий Клинаускас, Ольга Черепова, Тамара Волошина, Ольга Ведерникова и Екатерина Сидорова. всех их будут судить по статье «Мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц».

— По данным следствия, в 2015 — 2016 года Бережная, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имея высшее юридическое образование, разработала преступную схему хищения денежных средств из бюджета РФ и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга — коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива и других лиц с высшим образованием, которые, действуя на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов области, путем размещения объявлений о даче займов под материнский капитал подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства материнского капитала без дальнейшего его целевого использования, — сообщает пресс-служба регионального СУСК.

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