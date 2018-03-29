В Омске разоблачили преступную группу, занимавшуюся аферами с маткапиталом
Общая сумма причиненного ими ущерба — более 35 млн.
Общая сумма причиненного ими ущерба — более 35 млн.
Более 80 эпизодов афер с материнским капиталом на общую сумму более 35 миллионов рублей удалось выяснить омским следователям. По их версии, в преступную группу входили Наталья и Денис Бережные, Юрий Клинаускас, Ольга Черепова, Тамара Волошина, Ольга Ведерникова и Екатерина Сидорова. всех их будут судить по статье «Мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц».
— По данным следствия, в 2015 — 2016 года Бережная, являясь председателем правления
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