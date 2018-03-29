Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Следующий шаг РФ будет неожиданный и дерзкий»: эксперт - миру
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Джанабаева рассказала, почему скрывает сыновей Меладзе
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Оливковое масло назвали эликсиром
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
11:56 (мск), источник: Водитель Петербурга

Появились фотографии массового ДТП в Рощино, где пострадали 8 человек

По предварительным данным, 41-летняя женщина на Toyota Avensis допустила выезд на встречную полосу.

Фотографии с места ДТП с восемью пострадавшими в Рощино появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня отец был на “Опеле”, — пишет Алексей. — Есть свидетели? Или записи регистраторов? Буду благодарен».

Напомним, 28 марта около 05:10 в районе поселка Рощино, по предварительным данным УГИБДД, 41-летняя женщина на Toyota Avensis допустила выезд на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с Mercedes, а потом по касательной с Chevrolet и Opel Astra. Водитель «Тойоты» получила тяжёлые травмы, травмированы были также водитель и шесть пассажиров «Мерседеса».

«Похоже, что шла на обгон и не успела», — предполагает Иван. «У зачинщицы ДТП стаж с октября прошлого года», — утверждает Вячеслав.

«Я проезжала там днем, картина, конечно… Честно говоря, не для слабонервных», — делится Элина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Петербург заасфальтируют к мундиалю
Шумахер не сдается
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Захарова сравнила доклад Британии с детскими картинками
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь