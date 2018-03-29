Появились фотографии массового ДТП в Рощино, где пострадали 8 человек
По предварительным данным, 41-летняя женщина на Toyota Avensis допустила выезд на встречную полосу.
По предварительным данным, 41-летняя женщина на Toyota Avensis допустила выезд на встречную полосу.
Фотографии с места ДТП с восемью пострадавшими в Рощино появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«У меня отец был на “Опеле”, — пишет Алексей. — Есть свидетели? Или записи регистраторов? Буду благодарен».
Напомним, 28 марта около 05:10 в районе поселка Рощино, по предварительным данным УГИБДД, 41-летняя женщина на Toyota Avensis допустила выезд на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с Mercedes, а потом по касательной с Chevrolet и Opel Astra. Водитель «Тойоты» получила тяжёлые травмы, травмированы были также водитель и шесть пассажиров «Мерседеса».
«Похоже, что шла на обгон и не успела», — предполагает Иван. «У зачинщицы ДТП стаж с октября прошлого года», — утверждает Вячеслав.
«Я проезжала там днем, картина, конечно… Честно говоря, не для слабонервных», — делится Элина.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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