Под Волгоградом задержали напавшего на почтальона грабителя

Напомним, инцидент произошел 21 марта. 41-летняя работница почты разносила пенсии и пособия. Когда почтальон выходила со двора одного из частных домов, на нее неожиданно напал незнакомец. Лицо нападавшего скрывала маска с прорезями для глаз. Он потребовал от женщины отдать все деньги, и несколько раз ударил ее по голове деревянной дубинкой.

Однако храбрый почтальон в ответ бросилась на разбойника, сорвала шапку и ударила в лицо. От неожиданности нападавший бросил палку и убежал, а почтальона доставили в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 59-летний мужчина. Он заранее приготовился к совершению преступления, выточил дубинку и сделал маску. Пострадавший почтальон уже опознала задержанного.