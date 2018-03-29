Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китайцы резко ответили Британии за нападки на РФ по Скрипалю
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Василиса Володина предупредила о новых катастрофах – СМИ
Солдаты США не будут иметь себе равных – Запад
В Подмосковье случился крупный пожар: Люди прыгали из окон - СМИ
СМИ: Рождественская рассказала о смерти Васильевой
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом задержали напавшего на почтальона грабителя

Сотрудники отдела полиции по Дубовскому району Волгоградской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на почтальона, которая разносила пенсии и пособия.

Напомним, инцидент произошел 21 марта. 41-летняя работница почты разносила пенсии и пособия. Когда почтальон выходила со двора одного из частных домов, на нее неожиданно напал незнакомец. Лицо нападавшего скрывала маска с прорезями для глаз. Он потребовал от женщины отдать все деньги, и несколько раз ударил ее по голове деревянной дубинкой.

Однако храбрый почтальон в ответ бросилась на разбойника, сорвала шапку и ударила в лицо. От неожиданности нападавший бросил палку и убежал, а почтальона доставили в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 59-летний мужчина. Он заранее приготовился к совершению преступления, выточил дубинку и сделал маску. Пострадавший почтальон уже опознала задержанного.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Националист Железнов заслужил четыре года колонии
Рысь воспитывает двух полуторамесячных медвежат в иркутском зоопарке
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Лиса украла у мужчины кошелек (видео)
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото) Поклонники отметили сходство нарисованного папы с «оригиналом».
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь