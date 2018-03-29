Под Волгоградом задержали напавшего на почтальона грабителя
Сотрудники отдела полиции по Дубовскому району Волгоградской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на почтальона, которая разносила пенсии и пособия.
Сотрудники отдела полиции по Дубовскому району Волгоградской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на почтальона, которая разносила пенсии и пособия.
Напомним, инцидент произошел 21 марта. 41-летняя работница почты разносила пенсии и пособия. Когда почтальон выходила со двора одного из частных домов, на нее неожиданно напал незнакомец. Лицо нападавшего скрывала маска с прорезями для глаз. Он потребовал от женщины отдать все деньги, и несколько раз ударил ее по голове деревянной дубинкой.
Однако храбрый почтальон в ответ бросилась на разбойника, сорвала шапку и ударила в лицо. От неожиданности нападавший бросил палку и убежал, а почтальона доставили в больницу.
В ходе
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.
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