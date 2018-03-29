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11:58 (мск), источник: Вести - Калининград

МЧС и прокуратура нашли нарушения в ТЦ «Акрополь», «Европа», «Калининградский пассаж» и в «Киноленде»

После трагедии в Кемерово по всей стране стартовали проверки в торговых центрах. Калининград не стал исключением.

Сотрудники регионального МЧС и прокуратуры Центрального и Московского районов обнаружили нарушения в торговых центрах «Акрополь», «Европа» и «Пассаж», а также досуговом центре «Киноленд».

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Константин Морозов, корреспондент:

— В торговом центре «Акрополь» аварийный выход закрыт. Вот так люди не смогут попасть на улицу и задохнутся в этом помещении, в случае если здесь произойдет пожар.

Магнитный замок должен был моментально открыть дверь сразу после того, как прозвучала сирена. Открыть эвакуационный выход удалось только ключом сотруднику торгового центра. Но и попав внутрь проверяющие не смогли найти указателей, ведущих на улицу.

Попасть на улицу через центральный вход тоже оказалось невозможно. По какой-то причине, в момент визита инспекторов он оказался закрытым.

Инженер здания «Калининградского пассажа» Юрий Маслеников уверен, что в торговом центре, в случае пожара задымления не будет. Говорит, гореть здесь нечему.

Юрий Маслеников, инженер здания «Калининградского пассажа»:

— В нашем торговом центре применение горючих материалов, в том числе токсичных и дымообразующих, исключены, на полу кафель, керамогранит, стены отделаны гипсолитой.

У МЧС за час проверки накопилось пачка нарушений. На первых трёх этажах «Пассажа» торгуют косметикой и одеждой. Все это хорошо горит и выделяет дым.

Артур Кононов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ Центрального района:

— Есть нарушения, что поэтажные коридоры не разделены на участки противопожарными перегородками. Отсутствие вот этих требований приводит к распространению пожара на объекте.

В торговом центре «Европа» двери в кинозалах и эвакуационных выходах закрываются на ключ.

Дмитрий Молоканов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы:

— Есть понятие «аварийный выход», есть понятие «эвакуационный выход», двери на путях эвакуации категорически запрещается закрывать на ключ.

В семейном развлекательном комплексе «Киноленд» сотрудники МЧС проверили и готовность персонала к действиям при возгорании.

С эвакуационными выходами в «Киноленде» всё в порядке. Но, ответственные за пожарную безопасность лица не смогли сразу предоставить необходимые сертификаты на напольные покрытия в детской комнате и кинозалах, а также на обшивку кресел в баре. Кроме того, отсутствует речевое оповещение о пожаре.

Николай Новиков, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ Московского района:

— При срабатывании сигнализации идёт звуковое оповещение которого не слышно, то есть ни посетители, ни сотрудники, особо не слышать пожарной сигнализации, соответственно не приступали к эвакуации людей.

Евгения Кондратенко, помощник прокурора Московского района:

— Будут возбуждены дела о данных правонарушениях, лица будут привлечены к административной ответственности, и прокуратурой будет внесено представления в адрес руководителям данного развлекательного учреждения об устранении данного нарушения.

Проверки торговых и развлекательных центров сотрудники прокуратуры и МЧС будут проводить по всей области весь ближайший месяц.

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