В Екатеринбурге ищут опасного преступника

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, мужчина может передвигаться на темно-серой Toyota Corolla (госномер В 217 УС 196 регион).

Всех, у кого есть информация о местонахождении Ромакова или другие сведения, которые могут помочь в его задержании, просят позвонить по телефонам: (343) 356−42−15, (343) 356−45−59 или 02. Конфиденциальность гарантируется.