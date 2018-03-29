В Екатеринбурге ищут опасного преступника
Полиция просит помощи.
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Полиция просит помощи.
В уральской столице по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают 42-летнего Александра Ромакова.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Всех, у кого есть информация о местонахождении Ромакова или другие сведения, которые могут помочь в его задержании, просят позвонить по телефонам: (343) 356−42−15, (343) 356−45−59 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
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