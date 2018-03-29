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11:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ищут опасного преступника

Полиция просит помощи.

Источник: УралИнформБюро

В уральской столице по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают 42-летнего Александра Ромакова.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, мужчина может передвигаться на темно-серой Toyota Corolla (госномер В 217 УС 196 регион).

Всех, у кого есть информация о местонахождении Ромакова или другие сведения, которые могут помочь в его задержании, просят позвонить по телефонам: (343) 356−42−15, (343) 356−45−59 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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