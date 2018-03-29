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11:44 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

МВД Башкирии опубликовало видео с места нападения на двух полицейских в Уфе

Управление МВД России по Башкирии опубликовало видео с места нападения на двух полицейских в Уфе, в ходе которого оба получили ножевые ранения. Запись появилась на сайте МВД по РБ.

Это произошло накануне днем 28 марта. По предварительным данным, в одном из дворов Советского района Уфы двое сотрудников патрульно-постовой службы обратили внимание на двоих мужчин, которые вели себя подозрительно.

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В ходе задержания один из мужчин оказал сопротивление и причинил ранение сотруднику полиции. Одному из стражей порядка злоумышленник нанес ножевое ранение руки. Второй полицейский получил ножевое ранение в бок. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Несмотря на полученные травмы, сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого сообщника нападавшего и передали следственно-оперативной группе. При проведении осмотра у него обнаружен полимерный пакет, предположительно, с наркотическим веществом.

— Материалы по данному факту переданы в региональное подразделение Следственного комитета РФ. Раненые полицейские доставлены в городскую больницу и после оказания медицинской помощи стражи порядка отпущены из лечебного учреждения, — говорится в сообщении МВД.

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