МВД Башкирии опубликовало видео с места нападения на двух полицейских в Уфе

Это произошло накануне днем 28 марта. По предварительным данным, в одном из дворов Советского района Уфы двое сотрудников патрульно-постовой службы обратили внимание на двоих мужчин, которые вели себя подозрительно.

В ходе задержания один из мужчин оказал сопротивление и причинил ранение сотруднику полиции. Одному из стражей порядка злоумышленник нанес ножевое ранение руки. Второй полицейский получил ножевое ранение в бок. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Несмотря на полученные травмы, сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого сообщника нападавшего и передали следственно-оперативной группе. При проведении осмотра у него обнаружен полимерный пакет, предположительно, с наркотическим веществом.