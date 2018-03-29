В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали налетчика с пистолетом

Прибывшим росгвардейцам испуганная продавщица магазина рассказала, что к ней подошел постоянный покупатель из соседнего дома и, угрожая пистолетом, потребовал деньги из кассы.

В один из моментов мужчина допустил минутное замешательство, именно им и воспользовалась продавщица. Женщина быстро нажала на «тревожную кнопку» и спряталась в подсобном помещении. Мужчине же ничего не оставалось, как попросту сбежать. Причем следы свои он особо не путал, сразу пошел к себе домой.