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17:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали налетчика с пистолетом

В Бугульме сотрудники группы задержания ОВО получили информацию о срабатывании тревожной сигнализации в одном из мини-маркетов на улице Октябрьской.

Прибывшим росгвардейцам испуганная продавщица магазина рассказала, что к ней подошел постоянный покупатель из соседнего дома и, угрожая пистолетом, потребовал деньги из кассы.

В один из моментов мужчина допустил минутное замешательство, именно им и воспользовалась продавщица. Женщина быстро нажала на «тревожную кнопку» и спряталась в подсобном помещении. Мужчине же ничего не оставалось, как попросту сбежать. Причем следы свои он особо не путал, сразу пошел к себе домой.

Во время задержания стало понятно, что 51-летний горожанин был пьян. Его передали подъехавшей следственно-оперативной группе полиции.

— Из квартиры мужчины изъят пневматический пистолет, в содеянном он сознался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой», — сообщают в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

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