В Калининградской области осужден военный летчик, разбивший Су-27

ЧП произошло 18 мая 2017 года на аэродроме войсковой части № 30 866, дислоцированной в г. Черняховск Калининградской области, но об этом инциденте стало известно только сейчас.

«При посадке самолёта летчик авиационного звена Нефёдов нарушил алгоритм действий», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам военного управления СКР по Балтийскому флоту Евгений Лифер.

После касания ВПП основными колесами лётчик должен был выпустить тормозной парашют, опустить переднее колесо и полностью отжать тормозные педали. Вопреки этому, Нефёдов при попытке выпуска тормозного парашюта, ошибочно поставил переключатель крана шасси в положение «убрано», вследствие чего произошло складывание передней стойки шасси.

В итоге самолет совершил столкновение носовой частью фюзеляжа с искусственным покрытием посадочной полосы. Нефёдов остался жив.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

В ходе предварительного следствия и в суде Нефедов свою вину в совершении преступления признал частично.

«При назначении наказания суд учел, что Нефёдов частично раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, до содеянного характеризовался положительно. Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Сергею Нефедову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в два года», — сказал следователь.