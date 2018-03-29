Кемеровчанин рассказал о закрывшем двери в кинозал «Зимней вишни» мужчине

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, ознакомился с записями с камер видеонаблюдения. По его словам, на кадрах запечатлен мужчина, который закрыл дверь в кинотеатр, где находились люди.