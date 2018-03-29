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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
14:08 (мск), источник: Известия

Кемеровчанин рассказал о закрывшем двери в кинозал «Зимней вишни» мужчине

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, ознакомился с записями с камер видеонаблюдения. По его словам, на кадрах запечатлен мужчина, который закрыл дверь в кинотеатр, где находились люди.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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«Пока они добрались до выхода, в коридоре уже был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей», — отметил кемеровчанин.

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Он также подчеркнул, что мужчина, заблокировавший двери кинозала, остался жив.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», произошедший 25 марта, унес жизни не менее 64 человек. Большинство из них — дети.

По предварительным данным, очаг находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детская игровая зона с аттракционами. Пожар начался в наполненном поролоновыми кубиками сухом бассейне.

Кемерово прощается с погибшими во время пожара
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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