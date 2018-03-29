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12:41 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Жительница Петербурга угнала машину, чтобы добраться домой

По решению суда она получила два года условно.

Жительница Петербурга угнала машину, чтобы добраться домой.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина проникла в припаркованный автомобиль марки LADA, сняла блокировку руля и уехала на машине к себе домой в Приморский район. Суд признал её виновной в угоне без цели хищения.

Женщина полностью признала свою вину. Непонятно, почему она не вызвала такси. Суд назначил ей условный срок — два года.

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