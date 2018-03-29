Жительница Петербурга угнала машину, чтобы добраться домой
По решению суда она получила два года условно.
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По решению суда она получила два года условно.
Жительница Петербурга угнала машину, чтобы добраться домой.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина проникла в припаркованный автомобиль марки LADA, сняла блокировку руля и уехала на машине к себе домой в Приморский район. Суд признал её виновной в угоне без цели хищения.
Женщина полностью признала свою вину. Непонятно, почему она не вызвала такси. Суд назначил ей условный срок — два года.
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