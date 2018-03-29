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12:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец во время разборок с коллегой жены получил несколько ножевых ранений

Подозреваемый был задержан.

Нижегородец во время разборок с коллегой жены получил несколько ножевых ранений. Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло в конце марта 2018 года.

Нижегородец поссорился с супругой из-за ее телефонных разговоров с коллегой. Решив выяснить отношения с вероятным соперником, мужчина вызвал его на поединок. Мужчины устроили драку, в ходе которой пришедший на встречу гражданин нанес обиженному мужу несколько ударов ножом.

Подозреваемый был задержан. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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