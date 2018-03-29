Нижегородец во время разборок с коллегой жены получил несколько ножевых ранений. Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло в конце марта 2018 года.

Нижегородец поссорился с супругой из-за ее телефонных разговоров с коллегой. Решив выяснить отношения с вероятным соперником, мужчина вызвал его на поединок. Мужчины устроили драку, в ходе которой пришедший на встречу гражданин нанес обиженному мужу несколько ударов ножом.