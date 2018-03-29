Нижегородец во время разборок с коллегой жены получил несколько ножевых ранений
Подозреваемый был задержан.
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Подозреваемый был задержан.
Нижегородец во время разборок с коллегой жены получил несколько ножевых ранений. Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло в конце марта 2018 года.
Нижегородец поссорился с супругой
Подозреваемый был задержан. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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