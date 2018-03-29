В Краснодаре перед судом предстанут 11 похитителей велосипедов

— Похищения велосипедов происходили из подъездов, в которые обвиняемые проникали чаще всего вместе с жителями домов, — поясняет Фролов. — На улице, у торговых центров, гипермаркетов или магазинов они также воровали велосипеды и другую мототехнику. Злоумышленников не останавливал даже велозамок, потому что с собой они брали специальные кусачки или гидравлические ножницы. После задержания нескольких человек на месте преступления оказалось, что они также участвовали и в других кражах. После того как 64 уголовных дела были соединены в одно производство, его передали для дальнейшего расследования нам.