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13:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Краснодаре перед судом предстанут 11 похитителей велосипедов

Следственным отделом по Западному округу Краснодара краевого управления СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 11 подростков, уличенных в краже велосипедов, мототранспортной техники и другого имущества граждан. Всего обвиняемым инкриминируется 64 преступных эпизода.

Как пояснил корреспонденту «РГ» заместитель начальника отдела Борис Фролов, уголовное дело год назад было возбуждено сотрудниками полиции по заявлению потерпевших в отношении неустановленных лиц.

— Похищения велосипедов происходили из подъездов, в которые обвиняемые проникали чаще всего вместе с жителями домов, — поясняет Фролов. — На улице, у торговых центров, гипермаркетов или магазинов они также воровали велосипеды и другую мототехнику. Злоумышленников не останавливал даже велозамок, потому что с собой они брали специальные кусачки или гидравлические ножницы. После задержания нескольких человек на месте преступления оказалось, что они также участвовали и в других кражах. После того как 64 уголовных дела были соединены в одно производство, его передали для дальнейшего расследования нам.

На момент совершения преступления 10 из 11 фигурантов этого дела были несовершеннолетними, причем один из них принимал участие в 40 эпизодах преступной деятельности, остальные — от одного до 10 эпизодов. Помимо хищения велосипедов, подростки совершали разбойные нападения. Двое фигурантов находятся под стражей, в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас следователи готовятся передать в суд 55 томов резонансного уголовного дела.

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