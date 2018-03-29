Мошенники заразили телефон калининградки вирусом и украли деньги с банковской карты

Полицейские начали проверку по данному факту, в ходе которой было установлено, что калининградка разместила в интернете объявление о продаже лодочного мотора. Через некоторое время ей на телефон, указанный в объявлении, поступило смс-сообщение с непонятной веб-ссылкой внутри. Жительница областного центра ничего не подозревая перешла по указанной ссылке, в результате телефон перестал нормально работать. После чего на него же пришло смс-уведомление из банка о снятии всех средств с банковского счета. Специалистами из отдела «К» было установлено, что телефон потерпевшей был заражен вирусной программой, при помощи которой злоумышленники завладели реквизитами банковской карты, хранящимися в банковском приложении для смартфона.
В настоящее время сотрудниками отдела «К» проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия направленные на раскрытие указанного преступления.
Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.