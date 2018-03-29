Мошенники заразили телефон калининградки вирусом и украли деньги с банковской карты

Полицейские начали проверку по данному факту, в ходе которой было установлено, что калининградка разместила в интернете объявление о продаже лодочного мотора. Через некоторое время ей на телефон, указанный в объявлении, поступило смс-сообщение с непонятной веб-ссылкой внутри. Жительница областного центра ничего не подозревая перешла по указанной ссылке, в результате телефон перестал нормально работать. После чего на него же пришло смс-уведомление из банка о снятии всех средств с банковского счета. Специалистами из отдела «К» было установлено, что телефон потерпевшей был заражен вирусной программой, при помощи которой злоумышленники завладели реквизитами банковской карты, хранящимися в банковском приложении для смартфона.