Апелляционный суд оставил под арестом экс-руководителя нижегородского УФНС Владимира Шелепова
Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения в отношении
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Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения в отношении
28 марта рассматривалась апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда об избрании меры пресечения в отношении Шелепова. Городской суд решил оставить без изменения решение суда первой инстанции.
Напомним, заседание суда состоялось 17 марта. По его итогам Владимир Шелепов был арестован до 15 мая. Дело в отношении него возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).
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