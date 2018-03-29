Апелляционный суд оставил под арестом экс-руководителя нижегородского УФНС Владимира Шелепова

28 марта рассматривалась апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда об избрании меры пресечения в отношении Шелепова. Городской суд решил оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Напомним, заседание суда состоялось 17 марта. По его итогам Владимир Шелепов был арестован до 15 мая. Дело в отношении него возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).