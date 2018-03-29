Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск

По словам Савинова, полиция начала розыск Миронова несколько недель назад. Сейчас его местонахождение устанавливается. Причины розыска на данный момент не разглашаются.

Напомним, о том, что Миронов покинул РФ стало известно в феврале 2018 года в ходе заседания суда по мере пресечения экс-главе города, вице-спикеру ЗС НО Олегу Сорокину. Сергей Миронов покинул пост замглавы администрации города в октябре 2017 года. Как сообщалось ранее, он попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2013 году.