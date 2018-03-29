В Telegram объяснили сбой отключением питания серверов
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Сбой в работе Telegram произошел
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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Сбой в работе Telegram произошел
«Отключение питания в кластере серверов “Телеграма” вызывает проблемы в Европе», — сказал Дуров.
Он уточнил, что компания занимается решением проблемы, однако все зависит от того, когда заработает силовое оборудование.
Ранее сообщалось, что пользователи Telegram испытывают трудности при работе с мессенджером. Сбой затронул как приложение, так и
По данным ресурса downdetector, проблемы с Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, на Украине, в Белоруссии и ряде стран ЕС.
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