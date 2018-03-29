В Telegram объяснили сбой отключением питания серверов

«Отключение питания в кластере серверов “Телеграма” вызывает проблемы в Европе», — сказал Дуров.

Он уточнил, что компания занимается решением проблемы, однако все зависит от того, когда заработает силовое оборудование.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram испытывают трудности при работе с мессенджером. Сбой затронул как приложение, так и веб-клиент.