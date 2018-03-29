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12:42 (мск), источник: Интерфакс

В Telegram объяснили сбой отключением питания серверов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Сбой в работе Telegram произошел из-за отключения питания серверов компании, сообщил владелец мессенджера Павел Дуров в своем твиттере в четверг.

«Отключение питания в кластере серверов “Телеграма” вызывает проблемы в Европе», — сказал Дуров.

Он уточнил, что компания занимается решением проблемы, однако все зависит от того, когда заработает силовое оборудование.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram испытывают трудности при работе с мессенджером. Сбой затронул как приложение, так и веб-клиент.

По данным ресурса downdetector, проблемы с Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, на Украине, в Белоруссии и ряде стран ЕС.

«Вести. net»: Telegram снова под угрозой
Во время загрузки произошла ошибка.
24 марта© Ньюстюб
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