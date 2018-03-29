6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в Ангарске
Ребенок получил переломы обеих ног.
Ребенок получил переломы обеих ног.
Вечером 24 марта случилось ЧП в Ангарске. Из окна квартиры на пятом этаже дома в 86-м квартале выпал шестилетний мальчик. К счастью, после падения с такой высоты ребенок выжил. Он получил травмы — переломы обеих ног.
— 25-летняя женщина оставила своего ребенка одного в квартире, а сама ушла на работу, — рассказывают в
Сейчас ребенок лечится в городской больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Сотрудники СК проводят доследственную проверку по статье «оставление в опасности».
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