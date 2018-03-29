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13:01 (мск), источник: Комсомольская правда

6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в Ангарске

Ребенок получил переломы обеих ног.

Вечером 24 марта случилось ЧП в Ангарске. Из окна квартиры на пятом этаже дома в 86-м квартале выпал шестилетний мальчик. К счастью, после падения с такой высоты ребенок выжил. Он получил травмы — переломы обеих ног.

— 25-летняя женщина оставила своего ребенка одного в квартире, а сама ушла на работу, — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. — Отец с ними не проживал. Семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, мальчик регулярно ходил в детский сад.

Сейчас ребенок лечится в городской больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку по статье «оставление в опасности».

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