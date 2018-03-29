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13:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске перевернулся грузовик с газовыми баллонами

ЧП случилось на объездной дороге.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое едва не обернулось трагедией, произошло на объездной дороге в Омске. По непонятным пока причинам, перевернулся грузовик, направлявшийся в сторону виадука в Новоомском.

Опаснее всего то, что в момент аварии в кузове машины везли газовые баллоны. После происшествия они все высыпались на проезжую часть и только чудом не разгерметизировались.

— Повезло, что вентиль не отломился, а то еще и торпедировал бы кого-нибудь, — комментирует один из подписчиков паблика «Regik55 Омск», где разместили фото аварии Алексей Викторов.

— Могло бы бомбануть, — предполагает другой комментатор Олег Павлов.

По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Причиненный ущерб, а также причины и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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