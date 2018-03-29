В Омске перевернулся грузовик с газовыми баллонами
ЧП случилось на объездной дороге.
ЧП случилось на объездной дороге.
Серьезное
Опаснее всего то, что в момент аварии в кузове машины везли газовые баллоны. После происшествия они все высыпались на проезжую часть и только чудом не разгерметизировались.
— Повезло, что вентиль не отломился, а то еще и торпедировал бы
— Могло бы бомбануть, — предполагает другой комментатор Олег Павлов.
По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Причиненный ущерб, а также причины и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
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