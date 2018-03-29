В Омске «горела» квартира в самом высоком здании

Сегодня, 29 марта, омские пожарные тушили воображаемый пожар в высочайшем доме Омска. Здание расположено в центре города на улице Сенной, 30. В нём 23 этажа. Высотка оказалась хорошо подготовленной к чрезвычайным ситуациям.

Имитированное возгорание случилось на 14 этаже. Во время тушения воображаемого пожара спасатели эвакуировали «пострадавшего». Службы МЧС прибыли в течение трёх минут. Огонь же потушили за несколько минут.

Специалисты отметили, что припаркованные возле здания машины затрудняют доступ спасательным службам к месту происшествия.