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13:04 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Власти прокомментировали отключение электричества в пос. Максимовка в Уфе

В администрации Калининского района Уфы, куда относится поселок Максимовка, назвали причину отсутствия электричества в течении 20 часов.

Об этом сообщила начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы Вера Пояркова.

— Произошла аварийная ситуация. Работы вело ООО «Сетевая компания». Так как это произошло в труднодоступной местности, в лесу, то понадобилось время для устранения. В настоящее время аварийная ситуация ликвидирована. В 11:00 свет уже был, — сообщила она ГорОбзор.ру.

Как ранее стало известно, в поселке Максимовка в Уфе света не было с 16:30 накануне до 13:00 сегодня. Об этом ГорОбзор.ру сообщил местный житель Владимир Скоропеслов. Проблемы возникли на улице Чехова и Соколином переулке. По его словам, жители замерзали, так как отопление идет от электричества.

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