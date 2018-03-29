Власти прокомментировали отключение электричества в пос. Максимовка в Уфе

— Произошла аварийная ситуация. Работы вело ООО «Сетевая компания». Так как это произошло в труднодоступной местности, в лесу, то понадобилось время для устранения. В настоящее время аварийная ситуация ликвидирована. В 11:00 свет уже был, — сообщила она ГорОбзор.ру.

Как ранее стало известно, в поселке Максимовка в Уфе света не было с 16:30 накануне до 13:00 сегодня. Об этом ГорОбзор.ру сообщил местный житель Владимир Скоропеслов. Проблемы возникли на улице Чехова и Соколином переулке. По его словам, жители замерзали, так как отопление идет от электричества.