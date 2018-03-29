В Башкирии начальник почты присваивала пенсию инвалида
Суд вынес женщине приговор.
Суд вынес женщине приговор.
Начальник почтового отделения села Ишкарово похитила пенсию присвоила пенсию инвалида, сообщает
Женщина должна была организовать доставку пенсии инвалиду 3 группы. Вместо этого она решила присвоить выплаты и подделала его подпись в документе, подтверждающем получение пенсии за 3 месяца. Таким образом, сотрудница почты похитила более 27 тысяч рублей, которые потратила на себя.
Пенсионер заявил о случившемся в полицию.
Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением
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