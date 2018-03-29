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13:03 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии начальник почты присваивала пенсию инвалида

Суд вынес женщине приговор.

Начальник почтового отделения села Ишкарово похитила пенсию присвоила пенсию инвалида, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Женщина должна была организовать доставку пенсии инвалиду 3 группы. Вместо этого она решила присвоить выплаты и подделала его подпись в документе, подтверждающем получение пенсии за 3 месяца. Таким образом, сотрудница почты похитила более 27 тысяч рублей, которые потратила на себя.

Пенсионер заявил о случившемся в полицию.

Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

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