В Башкирии начальник почты присваивала пенсию инвалида

Женщина должна была организовать доставку пенсии инвалиду 3 группы. Вместо этого она решила присвоить выплаты и подделала его подпись в документе, подтверждающем получение пенсии за 3 месяца. Таким образом, сотрудница почты похитила более 27 тысяч рублей, которые потратила на себя.