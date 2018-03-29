На Кубани ликвидировали религиозно-экстремистскую ячейку
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в марте пресекли деятельность ячейки
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в марте пресекли деятельность ячейки
Один из участников преступной группировки через интернет поддерживал связь с членами ИГИЛ. Мужчина собирался отправиться в Сирию и вступить в террористическую организацию, для этого он получил инструкции по переправке.
В доме подозреваемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы, передает
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.
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