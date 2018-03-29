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17:08 (мск), источник: Комсомольская правда

38-летнюю калининградку задержали с крупной партией наркотиков

В Калининграде по подозрению в хранении наркотиков задержали 38-летнюю женщину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

Женщину задержали на улице Минусинской после получения оперативной информации.

— В ходе личного досмотра у злоумышленницы в кармане одежды обнаружили и изъяли три свертка с порошкообразным веществом, которые были спрятаны в пачке от жевательной резинки. По заключению экспертов, изъятое вещество является наркотическим средством карфентанил, — рассказали в пресс-службе калининградской полиции.

В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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