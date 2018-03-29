38-летнюю калининградку задержали с крупной партией наркотиков

— В ходе личного досмотра у злоумышленницы в кармане одежды обнаружили и изъяли три свертка с порошкообразным веществом, которые были спрятаны в пачке от жевательной резинки. По заключению экспертов, изъятое вещество является наркотическим средством карфентанил, — рассказали в пресс-службе калининградской полиции.