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13:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Терновском районе отремонтируют мост через реку Карачан

На работы из облбюджета выделили 8 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Ремонт моста через реку Карачан начали в селе Алешки Терновского района, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» глава сельского поселения Наталья Савельева в четверг, 29 марта.

Сейчас демонтируют проезжую часть моста — снимают асфальтовое покрытие. Укрепительные работы проведут на проезжей и тротуарной части, лестничных сходах, откосах. Дорожное покрытие и перила обновят. По краям проезжей части сделают двустороннее барьерное ограждение. На время ремонтных работ через мост организовали однополосное движение, установили предупреждающие дорожные знаки.

— Для проведения ремонта задействовали 12 сотрудников, четыре единицы спецтехники. Объем работ рассчитан на полтора месяца, так как для качественного выполнения некоторых видов работ требуется погода без осадков, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» прораб Андрей Голощапов.

На ремонтные работы из облбюждета выделили 8 млн рублей. Работы планируют завершить к 14 мая.

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