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14:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Во Франции неизвестный на автомобиле напал на военных

Сегодня утром неизвестный напал на военных возле казармы 93-го полка горных егерей в французском городе Варс-Альер-и-Рессе.

Источник: AFP 2018

Подъехав на черной машине Peugeot 208 к воротам казармы, он принялся оскорблять солдат, занимавшихся спортом, угрожая им смертью. Военные не стали вступать в конфликт, но вскоре агрессор направил свою машину на другую группу солдат. Им удалось увернуться, никто не пострадал, а неизвестный скрылся на машине (предположительно краденной).

Вокруг города началась операция по поиску террориста. Как сообщает мэрия города, школы и детские сады получили указание закрыть двери и не выпускать детей на улицу.

Военные этого подразделения уже были объектом атаки 1 января 2016 года, когда террорист попытался задавить патруль возле мечети в Валенсе. Тогда машину обстреляли в ответ и арестовали нападавшего.

Алексей Тарханов, Париж

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