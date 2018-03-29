Во Франции неизвестный на автомобиле напал на военных
Сегодня утром неизвестный напал на военных возле казармы 93-го полка горных егерей в французском городе Варс-Альер-и-Рессе.
Сегодня утром неизвестный напал на военных возле казармы 93-го полка горных егерей в французском городе Варс-Альер-и-Рессе.
Подъехав на черной машине Peugeot 208 к воротам казармы, он принялся оскорблять солдат, занимавшихся спортом, угрожая им смертью. Военные не стали вступать в конфликт, но вскоре агрессор направил свою машину на другую группу солдат. Им удалось увернуться, никто не пострадал, а неизвестный скрылся на машине (предположительно краденной).
Вокруг города началась операция по поиску террориста. Как сообщает мэрия города, школы и детские сады получили указание закрыть двери и не выпускать детей на улицу.
Военные этого подразделения уже были объектом атаки 1 января 2016 года, когда террорист попытался задавить патруль возле мечети в Валенсе. Тогда машину обстреляли в ответ и арестовали нападавшего.
Алексей Тарханов, Париж
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