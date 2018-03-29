В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода

«Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», — говорится в сообщении в четверг.

По данным на 08.00 мск вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составили: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,5 ПДКм.р., диоксид азота — 0,8 ПДКм.р., оксид азота — от 0,1 до 1,2 ПДКм.р., приземный озон — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,5 ПДКм.р.