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14:00 (мск), источник: РИА Новости

В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Станции «Мосэкомониторинга» зафиксировали превышение ПДК сероводорода в Москве в четверг, кроме того, в 1,2 раза превышена ПДК оксида азота, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Источник: РИА Новости

«Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», — говорится в сообщении в четверг.

По данным на 08.00 мск вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составили: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,5 ПДКм.р., диоксид азота — 0,8 ПДКм.р., оксид азота — от 0,1 до 1,2 ПДКм.р., приземный озон — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,5 ПДКм.р.

Как отметили в департаменте, в дневные часы в городе ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.
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