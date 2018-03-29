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13:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

В полицию Иркутска с повинной явился парень, который голышом и с цветком угнал машину

Иркутянин признал свою вину и извинился.

В полицию Иркутска утром 28 марта 2018 года явился молодой человек, который накануне, будучи пьяным, в голом виде и с цветочным горшком в руках, утащил из чужой квартиры ключи от машины, угнал её и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Протрезвев, парень увидел своё изображение в социальных сетях и пошёл в полицию с адвокатом.

Иркутянин признал свою вину и извинился. С его слов, он не помнит детали произошедшего. За появление голым в общественном месте он привлечён к административной ответственности, правовая оценка в связи незаконным проникновением в жилище и угоном будет дана в ближайшее время.

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