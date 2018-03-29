В полицию Иркутска с повинной явился парень, который голышом и с цветком угнал машину

В полицию Иркутска утром 28 марта 2018 года явился молодой человек, который накануне, будучи пьяным, в голом виде и с цветочным горшком в руках, утащил из чужой квартиры ключи от машины, угнал её и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Протрезвев, парень увидел своё изображение в социальных сетях и пошёл в полицию с адвокатом.