В полицию Иркутска с повинной явился парень, который голышом и с цветком угнал машину
Иркутянин признал свою вину и извинился.
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Иркутянин признал свою вину и извинился.
В полицию Иркутска утром 28 марта 2018 года явился молодой человек, который накануне, будучи пьяным, в голом виде и с цветочным горшком в руках, утащил из чужой квартиры ключи от машины, угнал её и попал в ДТП. Об этом сообщает
Иркутянин признал свою вину и извинился. С его слов, он не помнит детали произошедшего. За появление голым в общественном месте он привлечён к административной ответственности, правовая оценка в связи незаконным проникновением в жилище и угоном будет дана в ближайшее время.
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