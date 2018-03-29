В Верхней Пышме под водой оказались дома, теплицы и деревья

В Верхней Пышме под водой оказались дома, теплицы и деревья

Два десятка участков в коллективном саду под Верхней Пышмой оказались сначала под водой, а потом под пятидесятисантиметровым слоем льда.