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13:35 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Верхней Пышме под водой оказались дома, теплицы и деревья

Два десятка участков в коллективном саду под Верхней Пышмой оказались сначала под водой, а потом под пятидесятисантиметровым слоем льда.

Источник: Вести - Екатеринбург

Вода, которая пришла на участки, при минусовых температурах просто замерзла. Во льдах деревья, дома и теплицы.

Причем откуда наводнение, точно сказать не могут ни сами собственники садовых участков, ни местная администрация.

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