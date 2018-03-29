В Верхней Пышме под водой оказались дома, теплицы и деревья
Два десятка участков в коллективном саду под Верхней Пышмой оказались сначала под водой, а потом под пятидесятисантиметровым слоем льда.
Два десятка участков в коллективном саду под Верхней Пышмой оказались сначала под водой, а потом под пятидесятисантиметровым слоем льда.
Вода, которая пришла на участки, при минусовых температурах просто замерзла. Во льдах деревья, дома и теплицы.
Причем откуда наводнение, точно сказать не могут ни сами собственники садовых участков, ни местная администрация.
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