Облсуд скостил срок Дудко
На 2 месяца.
На 2 месяца.
29 марта Свердловский облсуд смягчил приговор Олегу Дудко, осужденному за покушение на убийство
«К моменту рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции истек срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье “Кража”. В связи с этим Дудко освобожден от наказания по данной статье. По совокупности преступлений он получил 12 лет 10 месяцев колонии строгого режима», — сообщили «Уралинформбюро» в
Приговор вступил в силу.
Преступление было совершено 19 февраля 2016 года. Бывший подчиненный Тимониченко вошел в подъезд дома на улице Родонитовой, дождался, когда генерал выйдет из квартиры, и выстрелил ему в голову. Потерпевший выжил благодаря экстренной операции.
В октябре 2017 года Чкаловский райсуд приговорил Дудко к 13 годам лишения свободы. Сам он вину не признает.
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