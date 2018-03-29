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13:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Облсуд скостил срок Дудко

На 2 месяца.

29 марта Свердловский облсуд смягчил приговор Олегу Дудко, осужденному за покушение на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, поджоге, незаконном хранении оружия и краже.

«К моменту рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции истек срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье “Кража”. В связи с этим Дудко освобожден от наказания по данной статье. По совокупности преступлений он получил 12 лет 10 месяцев колонии строгого режима», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облсуда.

Приговор вступил в силу.

Преступление было совершено 19 февраля 2016 года. Бывший подчиненный Тимониченко вошел в подъезд дома на улице Родонитовой, дождался, когда генерал выйдет из квартиры, и выстрелил ему в голову. Потерпевший выжил благодаря экстренной операции.

В октябре 2017 года Чкаловский райсуд приговорил Дудко к 13 годам лишения свободы. Сам он вину не признает.

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