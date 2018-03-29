Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Жена работает, я – дома с дочкой: рассказ папы о жизни в декрете
Квартиру мужчины дважды продали, пока его не было в городе
Как эмпатия может навредить работе
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
13:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Иностранцы ограбили новосибирские склады на 6 миллионов рублей

Следователи установили 3 эпизода преступлений, сейчас обвиняемые находятся под стражей, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Иностранцы ограбили новосибирские склады на 6 миллионов рублей, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия четверо жителей стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 39 лет создали организованную группу и грабили складские помещения в городе. Мужчины узнавали об ассортименте от знакомых, которые работали в сфере торговли.

«Спланировав преступную схему действий, злоумышленники, используя в отношении сотрудников охраны физическую силу или электрошокер, совершали хищение товарно-материальных ценностей из контейнеров и складских помещений. Также с постов охраны похищалась аппаратура для осуществления видеосъемки», — пояснили в ведомстве.

Похищенное имущество участники группировки делили между собой.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в ноябре 2016 года. В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело по статьям 162 ч. 4 УК РФ (разбой) и 158 ч.4 УК РФ (кража).

Следователи установили 3 эпизода преступлений с причинением ущерба более 6 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемерово
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
Особая папка. Рассекречен личный архив маршала Малиновского
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь