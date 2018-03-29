Иностранцы ограбили новосибирские склады на 6 миллионов рублей, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия четверо жителей стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 39 лет создали организованную группу и грабили складские помещения в городе. Мужчины узнавали об ассортименте от знакомых, которые работали в сфере торговли.

«Спланировав преступную схему действий, злоумышленники, используя в отношении сотрудников охраны физическую силу или электрошокер, совершали хищение товарно-материальных ценностей из контейнеров и складских помещений. Также с постов охраны похищалась аппаратура для осуществления видеосъемки», — пояснили в ведомстве.

Похищенное имущество участники группировки делили между собой.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в ноябре 2016 года. В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело по статьям 162 ч. 4 УК РФ (разбой) и 158 ч.4 УК РФ (кража).

Следователи установили 3 эпизода преступлений с причинением ущерба более 6 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.