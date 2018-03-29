Иностранцы ограбили новосибирские склады на 6 миллионов рублей
Следователи установили 3 эпизода преступлений, сейчас обвиняемые находятся под стражей, об этом рассказали в
Следователи установили 3 эпизода преступлений, сейчас обвиняемые находятся под стражей, об этом рассказали в
Иностранцы ограбили новосибирские склады на 6 миллионов рублей, об этом рассказали в
По данным следствия четверо жителей стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 39 лет создали организованную группу и грабили складские помещения в городе. Мужчины узнавали об ассортименте от знакомых, которые работали в сфере торговли.
«Спланировав преступную схему действий, злоумышленники, используя в отношении сотрудников охраны физическую силу или электрошокер, совершали хищение
Похищенное имущество участники группировки делили между собой.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в ноябре 2016 года. В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело по статьям 162 ч. 4 УК РФ (разбой) и 158 ч.4 УК РФ (кража).
Следователи установили 3 эпизода преступлений с причинением ущерба более 6 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.