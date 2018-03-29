В Прикамье легковушка врезалась в фуру

28 марта в 20.35 на 35 километре автодороги Нытва-Кудымкар произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 55-летний водитель грузовика ИВЕКО, поворачивая налево в направлении автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, не заметил автомобиль ВАЗ-21120. 24-летний водитель легковой машины совершал обгон. Причем, как нам рассказали в краевой Госавтоинспекции, он нарушил Правила дорожного движения и пересек сплошную линию.

Кроме того, в Перми автобус сбил пожилую женщину, которая шла на зеленый свет. 73-летняя пенсионерка получила ушибы плеча и кисти. В ходе проверки полицейские выявили, что водитель автобуса ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Против него возбуждено дело об административном правонарушении.