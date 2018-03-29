В Прикамье легковушка врезалась в фуру
Пассажир ВАЗа погиб.
Пассажир ВАЗа погиб.
28 марта в 20.35 на 35 километре автодороги
Водитель легковушки госпитализирован, пассажир легкового автомобиля погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.
Кроме того, в Перми автобус сбил пожилую женщину, которая шла на зеленый свет. 73-летняя пенсионерка получила ушибы плеча и кисти. В ходе проверки полицейские выявили, что водитель автобуса ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Против него возбуждено дело об административном правонарушении.
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