На Кубани сбежавший из магазина вор опрокинул телевизор и устроил пожар

В дежурную часть ОМВД России по Староминскому району позвонил житель поселка Дальнего и рассказал о том, что горит один из местных магазинов. По адресу прибыли сотрудники спецслужб и полицейские. После того, как возгорание ликвидировали, сотрудники полиции обнаружили, что из кассы магазина пропали 20 тыс. рублей, а с витрин — товар.

Установили, что к краже причастен 20-летний местный житель. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что открыл ножовкой металлические засовы на окне и проник в помещение магазина, похитил деньги и шесть пачек сигарет. Убегая, он случайно опрокинул телевизор, из-за этого произошел пожар, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.