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13:46 (мск), источник: Интерфакс

В Дагестане возбудили 155 дел о коррупции против местного руководства

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Полторы сотни руководителей различного уровня попали под уголовное преследование в Дагестане, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов в четверг на сессии Народного собрания.

«В отношении 155 руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел руководители и должностные лица республиканских министерств и ведомств, главы администраций городов и районов», — сказал Магомедов.

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По его словам, результаты работы по противодействию коррупции улучшены. В целом выявлено 601 преступление, 459 уголовных дел направлено в суд.

В начале 2018 года в Дагестан прибыла спецкомиссия представителей прокуратуры, МВД и ФСБ для проверки соблюдения законности в республике. Была проведена антикоррупционная операция, по итогам которой были задержаны высокопоставленные чиновники.

5 февраля были арестованы экс-председатель правительства Дагестана, двое его заместителей, а также бывший министр образования и науки. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Кроме того, объявлен в розыск врио министра ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков.

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23 марта© Ньюстюб
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