В Дагестане возбудили 155 дел о коррупции против местного руководства

«В отношении 155 руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел руководители и должностные лица республиканских министерств и ведомств, главы администраций городов и районов», — сказал Магомедов.

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По его словам, результаты работы по противодействию коррупции улучшены. В целом выявлено 601 преступление, 459 уголовных дел направлено в суд.

В начале 2018 года в Дагестан прибыла спецкомиссия представителей прокуратуры, МВД и ФСБ для проверки соблюдения законности в республике. Была проведена антикоррупционная операция, по итогам которой были задержаны высокопоставленные чиновники.