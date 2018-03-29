Из-за ошибки гардеробщицы у алматинки угнали внедорожник

«Позже гардеробщица по ошибке отдала одежду владелицы внедорожника другим людям, которые успели взять в кармане чужого пальто ключи от машины. Верхнюю одежду владелицы данного автотранспорта молодые люди сразу же вернули, но успели проверить содержимое ее карманов: тогда в их руки попали ключи от автомашины. Пропажу девушка обнаружила не сразу, к этому времени, как было установлено в ходе проведения первичных оперативно-разыскных мероприятий, угонщики покинули пределы города. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен на территории Капшагая. А спустя еще несколько часов удалось задержать двух молодых мужчин, совершивших угон», — сообщил начальник УВД Медеуского района, майор полиции Болат Тотыбаев. Сейчас задержанные находятся под следствием и привлечены к уголовной ответственности. Истинная причина угона будет установлена по результатам досудебного расследования.