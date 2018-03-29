Из-за ошибки гардеробщицы у алматинки угнали внедорожник
Полиция Алматы раскрыла угон внедорожника, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Полиция Алматы раскрыла угон внедорожника, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Медеуский отдел полиции поступило заявление по факту угона автомашины Toyota Highlander. По словам хозяйки авто, она сдала свою верхнюю одежду в гардероб одного из заведений.
«Позже гардеробщица по ошибке отдала одежду владелицы внедорожника другим людям, которые успели взять в кармане чужого пальто ключи от машины. Верхнюю одежду владелицы данного автотранспорта молодые люди сразу же вернули, но успели проверить содержимое ее карманов: тогда в их руки попали ключи от автомашины. Пропажу девушка обнаружила не сразу, к этому времени, как было установлено в ходе проведения первичных
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