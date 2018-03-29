МЧС: очаг возгорания в кемеровском ТЦ находился между этажами

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По словам первого источника, в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель. Он отметил, что сейчас на экспертизу отправлено около 100 предметов с места происшествия, пригодных для криминалистической идентификации.

«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», — уточнил собеседник РБК в региональном управлении МЧС. По его словам, есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют государственным стандартам.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека (41 ребенок), 79 — пострадали. СКР и МЧС пришли к разным выводам о причинах возгорания. Следствие настаивает на коротком замыкании в проводке, а местные пожарные убеждены, что в комплекс кто-то занес открытый огонь.

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