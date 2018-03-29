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20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
14:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МЧС: очаг возгорания в кемеровском ТЦ находился между этажами

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МЧС по Кемеровской области и центральном аппарате МЧС, очаг термического воздействия в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.

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По словам первого источника, в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель. Он отметил, что сейчас на экспертизу отправлено около 100 предметов с места происшествия, пригодных для криминалистической идентификации.

«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», — уточнил собеседник РБК в региональном управлении МЧС. По его словам, есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют государственным стандартам.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека (41 ребенок), 79 — пострадали. СКР и МЧС пришли к разным выводам о причинах возгорания. Следствие настаивает на коротком замыкании в проводке, а местные пожарные убеждены, что в комплекс кто-то занес открытый огонь.

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Подробнее о расследовании происшествия: «Огонь разошелся по двум версиям».

Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 79 человек
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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