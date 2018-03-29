Беременную пассажирку увезли в больницу после ДТП в Новосибирске
Mitsubishi врезалась в Honda на проспекте Дзержинского.
Mitsubishi врезалась в Honda на проспекте Дзержинского.
Беременную женщину увезли на «скорой» после ДТП в Новосибирске. Авария произошла в четверг, 29 марта, на проспекте Дзержинского рядом с перекрёстком с улицей Ползунова.
— «Mitsubishi Canter и Honda Fit двигались по проспекту Дзержинского со стороны села Каменка в сторону Волочаевской. Honda остановилась, пропуская пешехода, грузовик остановиться не успел и совершил столкновение», — сообщили аварийные комиссары «Автоспаса» в соцсетях.
Беременная женщина сидела на пассажирском месте в автомобиле Honda.
Также «Автоспас» сообщает о ДТП на улице Тимакова. Toyota Allex ехала со стороны улицы Иванова в сторону улицы Зеленой горки, Honda Fit двигалась во встречном направлении. Девушка за рулем Toyota при повороте потеряла управление и врезалась во встречную машину, потом проехала еще несколько метров и врезалась в дерево. В аварии никто не пострадал.
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