Экс-глава Городищенского района осужден за коррупцию на 8 лет колонии
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Городищенского района, уличенного в коррупции.
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Городищенского района, уличенного в коррупции.
Как установлено в судебном заседании, в марте 2016 года Александр Тарасов получил 500 тысяч рублей взятки от знакомого за назначение на должность директора муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Городищенского района Волгоградской области». После получения денег противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
29 марта Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Городищенского районного суда от 21 августа 2017 года в отношении бывшего главы администрации Городищенского муниципального района Александра Тарасова.
Приговором суда первой инстанции Тарасов был признан виновным в получении взятки в крупном размере и осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, ему назначен штрафа в размере 5 миллионов рублей с запретом занимать должности в органах власти и управления в течение 2 лет 6 месяцев. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Тарасов обжаловал его в апелляционном порядке. Однако изменить приговор ему не удалось.
Приговор вступил в законную силу. Свою вину Тарасов до сих пор не признает.
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