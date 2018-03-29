Экс-глава Городищенского района осужден за коррупцию на 8 лет колонии

Как установлено в судебном заседании, в марте 2016 года Александр Тарасов получил 500 тысяч рублей взятки от знакомого за назначение на должность директора муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Городищенского района Волгоградской области». После получения денег противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговором суда первой инстанции Тарасов был признан виновным в получении взятки в крупном размере и осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, ему назначен штрафа в размере 5 миллионов рублей с запретом занимать должности в органах власти и управления в течение 2 лет 6 месяцев. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Тарасов обжаловал его в апелляционном порядке. Однако изменить приговор ему не удалось.