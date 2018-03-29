Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Матвеев предстанет в необычном образе в сериале «Первого»
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жена работает, я – дома с дочкой: рассказ папы о жизни в декрете
«Это очень большая угроза»: Титов о пожаре в ТЦ
Как эмпатия может навредить работе
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Поселок Баклаши подтопило талыми водами

Под водой оказались дворы, дороги и подвалы домов.

Источник: Комсомольская правда

Поселок Баклаши в Иркутской обласи подтопило талыми водами. Затопленными оказались около десяти частных домов на улице Солнечной и 1-ой Тепличной. Размыло дворы, огороды, дороги. Чтобы добраться до дверей своих домов, местным жителям пришлось сделать специальные настилы: гигантские лужи не преодолеть даже в резиновых сапогах.

Местные жители рассказывают, что начал таять снег, который на окраину их села всю зиму вывозили из соседнего Шелехова.

— Подтопленными оказались дома, которые находятся в низине, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Наши сотрудники не выезжали на место, так как угрозы жизни населению нет. Но в любом случае мы держим руку на пульсе.

Сейчас воду откачиваю сотрудники местной мэрии: они наняли рабочих, которые вырыли дренажный канал — по нему отводят потоки воды. Также отсыпали дороги к некоторым домам.

— Нам пришлось действовать в экстренном режиме, — рассказали в администрации поселка. — Людей буквально «отрезало» в своих домах.

Однако многие местные жители негодуют, что их имущество испорчено. И волнуются, что воды станет еще больше.

— Наш трехметровый подвал почти полностью затопило, — возмущается местный житель Андрей Ходус. — Очень надеемся, что местные власти компенсируют нам ущерб. Мне даже пришлось вывести жену, так как она сейчас ждет ребенка. И я боюсь, как бы вода не пошла в дом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Людей в кинозалах «Зимней вишни» запирали на замок постоянно
Автомобилиста разводят на деньги, обвиняя в пьянстве — что делать?
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
Врачи сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчин
Ученые нашли галактику без темной материи
В Средневековье не умели рисовать кошек (фото)
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь