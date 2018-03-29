Поселок Баклаши подтопило талыми водами

Источник: Комсомольская правда

Поселок Баклаши в Иркутской обласи подтопило талыми водами. Затопленными оказались около десяти частных домов на улице Солнечной и 1-ой Тепличной. Размыло дворы, огороды, дороги. Чтобы добраться до дверей своих домов, местным жителям пришлось сделать специальные настилы: гигантские лужи не преодолеть даже в резиновых сапогах.

Местные жители рассказывают, что начал таять снег, который на окраину их села всю зиму вывозили из соседнего Шелехова.

— Подтопленными оказались дома, которые находятся в низине, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Наши сотрудники не выезжали на место, так как угрозы жизни населению нет. Но в любом случае мы держим руку на пульсе.

Сейчас воду откачиваю сотрудники местной мэрии: они наняли рабочих, которые вырыли дренажный канал — по нему отводят потоки воды. Также отсыпали дороги к некоторым домам.

— Нам пришлось действовать в экстренном режиме, — рассказали в администрации поселка. — Людей буквально «отрезало» в своих домах.

Однако многие местные жители негодуют, что их имущество испорчено. И волнуются, что воды станет еще больше.