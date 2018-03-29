Поселок Баклаши подтопило талыми водами
Под водой оказались дворы, дороги и подвалы домов.
Под водой оказались дворы, дороги и подвалы домов.
Поселок Баклаши в Иркутской обласи подтопило талыми водами. Затопленными оказались около десяти частных домов на улице Солнечной и 1-ой Тепличной. Размыло дворы, огороды, дороги. Чтобы добраться до дверей своих домов, местным жителям пришлось сделать специальные настилы: гигантские лужи не преодолеть даже в резиновых сапогах.
Местные жители рассказывают, что начал таять снег, который на окраину их села всю зиму вывозили из соседнего Шелехова.
— Подтопленными оказались дома, которые находятся в низине, — рассказывают в
Сейчас воду откачиваю сотрудники местной мэрии: они наняли рабочих, которые вырыли дренажный канал — по нему отводят потоки воды. Также отсыпали дороги к некоторым домам.
— Нам пришлось действовать в экстренном режиме, — рассказали в администрации поселка. — Людей буквально «отрезало» в своих домах.
Однако многие местные жители негодуют, что их имущество испорчено. И волнуются, что воды станет еще больше.
— Наш трехметровый подвал почти полностью затопило, — возмущается местный житель Андрей Ходус. — Очень надеемся, что местные власти компенсируют нам ущерб. Мне даже пришлось вывести жену, так как она сейчас ждет ребенка. И я боюсь, как бы вода не пошла в дом.
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